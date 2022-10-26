Азербайджан и Казахстан будут обмениваться технологическими инновациями в аграрной сфере

Между Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Национальным агентством по развитию инноваций Казахстана Qazinnovations подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обмена технологическими инновациями в аграрной сфере.
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Меморандум подписан в рамках ежегодной Международной недели инновационных идей на тему “Зеленые инновации для устойчивого развития” (Innowic 2022), организованной Министерством инновационного развития Узбекистана в Ташкенте.
Азербайджан и Казахстан будут обмениваться технологическими инновациями в аграрной сфереАзербайджан и Казахстан будут обмениваться технологическими инновациями в аграрной сфере Между Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Национальным агентством по развитию инноваций Казахстана Qazinnovations подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обмена технологическими инновациями в аграрной сфере.
АПК
26 октября 2022 г. 17:51
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Между Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Национальным агентством по развитию инноваций Казахстана Qazinnovations подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обмена технологическими инновациями в аграрной сфере.
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan to transfer technological innovations in agriculture
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qazaxıstanla aqrar sahədə texnoloji yenilikləri transfer edəcək