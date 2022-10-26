О нас

Азербайджан и Казахстан будут обмениваться технологическими инновациями в аграрной сфере

Азербайджан и Казахстан будут обмениваться технологическими инновациями в аграрной сфере Между Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Национальным агентством по развитию инноваций Казахстана Qazinnovations подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обмена технологическими инновациями в аграрной сфере.
АПК
26 октября 2022 г. 17:51
Азербайджан и Казахстан будут обмениваться технологическими инновациями в аграрной сфере

Между Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Национальным агентством по развитию инноваций Казахстана Qazinnovations подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обмена технологическими инновациями в аграрной сфере.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Меморандум подписан в рамках ежегодной Международной недели инновационных идей на тему “Зеленые инновации для устойчивого развития” (Innowic 2022), организованной Министерством инновационного развития Узбекистана в Ташкенте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan to transfer technological innovations in agriculture
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qazaxıstanla aqrar sahədə texnoloji yenilikləri transfer edəcək

Другие новости из категории

Азербайджан начал покупать пальмовое масло из еще одной страны
Азербайджан начал покупать пальмовое масло из еще одной страны
26 октября 2022 г. 13:08
Семь судов доставят украинское продовольствие в страны ЕС и КНР
Семь судов доставят украинское продовольствие в страны ЕС и КНР
26 октября 2022 г. 09:25
Азербайджан начал экспортировать черную икру еще в две страны
Азербайджан начал экспортировать черную икру еще в две страны
25 октября 2022 г. 11:37
МИД Украины: Из-за действий РФ более 165 судов застряли в ожидании у пролива Босфор
МИД Украины: Из-за действий РФ более 165 судов застряли в ожидании у пролива Босфор
24 октября 2022 г. 18:48
Возобновлен импорт какао из Индонезии в Азербайджан
Возобновлен импорт какао из Индонезии в Азербайджан
24 октября 2022 г. 18:47
В агропарках Азербайджана в этом году произведено более 152 тыс. тонн пшеницы
ФотоВ агропарках Азербайджана в этом году произведено более 152 тыс. тонн пшеницы
24 октября 2022 г. 18:18
Отгрузки пшеницы на экспорт из РФ с начала октября выросли на 57%
Отгрузки пшеницы на экспорт из РФ с начала октября выросли на 57%
24 октября 2022 г. 17:54
Лавров: РФ запросил у ООН статистику о конечных получателях украинского зерна
Лавров: РФ запросил у ООН статистику о конечных получателях украинского зерна
24 октября 2022 г. 16:00
В Гобустане 12 фермеров получили страховые выплаты
ФотоВ Гобустане 12 фермеров получили страховые выплаты
24 октября 2022 г. 15:38
Азербайджан увеличил импорт фасоли из Турции в 3,5 раза
Азербайджан увеличил импорт фасоли из Турции в 3,5 раза
24 октября 2022 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi