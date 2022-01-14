Аренда пахотных земель за рубежом может внести большой вклад в продбезопасность Азербайджана

В среднесрочной перспективе Азербайджан может удовлетворить 75-80% своих потребностей в продовольственной пшенице за счет внутренних ресурсов.

В среднесрочной перспективе Азербайджан может удовлетворить 75-80% своих потребностей в продовольственной пшенице за счет внутренних ресурсов.

Об этом Report сказал эксперт-экономист Парвиз Гейдаров.

По словам эксперта, обеспечение продовольственной безопасности является одним из самых актуальных вопросов не только для Азербайджана, но и для большинства стран мира: "Обеспечение нашей продовольственной безопасности является приоритетом с первых дней правления президента Ильхама Алиева. За прошедший период в этой области были предприняты серьезные шаги. У правительства есть конкретная политика в этом направлении. Однако этот вопрос настолько сложный, что решить его за десятилетие практически невозможно. Никакая страна не может сказать, что полностью обеспечивает себя продовольствием. Это невозможно. Однако есть стратегически важные продукты питания, которые следует обязательно застраховать от глобального воздействия, для чего необходимо задействовать значительные внутренние ресурсы.

Наиболее важным продуктом является продовольственная пшеница. Пшеница была определена в качестве приоритета в нашей стратегии продовольственной безопасности. В результате стимулирующих мер и программ, реализуемых государством, непосредственно связанных с продовольственной пшеницей, сегодня мы удовлетворяем около 55-58% наших потребностей за счет внутренних ресурсов. Тем не менее, мы по-прежнему сильно зависим от внешнего рынка. Это характеризуется рядом объективных и субъективных факторов. К ним относятся природно-климатические условия, географическое расположение страны, нехватка плодородных земель, пригодных для возделывания, водные ресурсы и другие подобные факторы. Это лишь некоторые из факторов, которые можно перечислить".

Эксперт указал на целесообразность реализации некоторых комплексных мер по увеличению производства продовольственной пшеницы: “Прежде всего, правильное управление водным хозяйством является важным фактором в расширении внутренних возможностей в области производства продовольственной пшеницы. Фермеры много говорят о дефиците воды. Их высказывания небеспочвенны. По официальным данным, по линии мелиорации и водного хозяйства забирается около 10 млрд кубометров воды, 7 млрд кубометров используется эффективно, а около 3 млрд кубометров приходится на потери. Это достаточно большие цифры. Для снижения потерь необходимо провести серьезную модернизацию. Следует вести точный учет воды ирригационного назначения (технической воды). Большое место следует уделить внедрению новейших технологических решений в этой области. Методы полива должны быть усовершенствованы. Следует рассмотреть привлечение частного капитала в этот сектор.

Сегодня страны мира даже нашли решение проблемы дефицита плодородных почв. В других странах стараются минимизировать зависимость от импорта той или иной продукции путем аренды земли. С этой целью арабские страны арендуют землю в Австралии, Новой Зеландии, Китай - в Украине. Азербайджан также должен рассмотреть этот опыт. Украина является одной из ведущих стран мира по производству пшеницы. В этом смысле аренда земли в этой стране может внести большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

Следует также широко использовать потенциал освобожденных от оккупации земель. Там достаточно большие запасы воды, плодородные почвы, пригодные для земледелия. Привлекая эти ресурсы в оборот, мы можем получить большие возможности в производстве пшеницы. В результате реализации всего этого мы сможем снизить зависимость от импорта продовольственной пшеницы до 20%”.