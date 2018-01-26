Выступление Сержа Саргсяна в ПАСЕ - "С армянами бесполезно вести документацию" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 января. REPORT.AZ. Своим выступление в ПАСЕ президент Армении Серж Саргсян вновь обнажил истинную личину армян. Разумеется, мы далеки от намерения переносить сказанное одним человеком и его поступки на весь этнос. Однако, к сожалению, выступление армянского президента на зимней сессии ПАСЕ 24 января дает основание сделать подобное заключение. Есть множество фактов, подтверждающих это. Мы же постараемся ответить на сказанное Сержем Саргсяном в ходе его выступления на зимней сессии, где он, очевидно, руководствовался знаменитой армянской логикой.

Не сумев ответить на вопросы азербайджанской делегации, президент Армении попытался уклониться от ответа, прибегнув к шантажу и лжи. Он заявил, что не участвовал в карабахских событиях как “военный”. С того момента и полилась ложь Сержа Саргсяна. Согласно Конституции Армении, президентом может быть избран только гражданин этой страны. Однако этот армянин, будучи гражданином Азербайджана, занимал высокие должности в Армении. В 1993-1995-х гг. он был министром обороны Армении, в 1995-1996-х гг. – министром нацбезопасности, в 1996-1999-х гг. – главой МВД, в 2007-2008-х гг. занимал пост премьер-министра, а с 2008 года является президентом Армении. В апреле этого года истекает срок его полномочий. Теперь, основываясь на новой конституции страны, Серж Саргсян хочет возглавить новое правительство Армении. Будучи гражданином Азербайджана, он с 1989 по 1993 гг. руководил незаконным вооруженным “комитетом сил самообороны” сепаратистов. Серж Саргсян является непосредственным участником Ходжалинского геноцида, совершенного 26 февраля 1992 года. Наряду с ним в этом чудовищном акте участвовал и российский 366-й мотострелковый полк. Именно за его ненавистное отношение к Азербайджану он был поощрен и направлен в Армению, поскольку Россия пользовалось нагорно-карабахскими армянами для создания кадровой базы в Армении. После действий первого президента Армении – Левона Тер-Петросяна – уроженца сирийского Халеба, Россия продолжила свои действия в этом направлении. Выражение “лжец не имеет памяти” абсолютно оправдывает себя в лице армянских политиков. Серж Саргсян, запамятовавший свой жизненный путь, позабыл о сказанном про совершенный под его руководством Ходжалинский геноцид британскому журналисту Томасу де Ваалу в ходе интервью радио “Эхо Москва”, состоявшемуся 24 января 2011 года, фактически, опроверг свои же слова. Говоря в интервью о совершенных им зверствах, Саргсян отмечал: “До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип”. Обо всем этом Томас де Ваал открыто написал в своей книге “Черный сад”. Тогдашний президент Азербайджана Аяз Муталлибов, выполнявший указания Москвы, назначившей Сержа Саргсяна президентом Армении, мог исказить реалии Ходжалинских событий.

Выступая на зимней сессии ПАСЕ, Серж Саргсян попытался извратить суть принятых Совбезом ООН резолюций по Нагорному Карабаху: “В 1992 году Совбез ООН принял 4 резолюции о приостановлении военных операций в Нагорном Карабахе ”. В то время как эти резолюции были приняты не в 1992, а в 1993 году. Все это вновь подтверждает, что Серж Саргсян и ему подобные искажают факты и реалии. Это также указывает на неосведомленность президента Армении о содержании тех резолюций. Все это дает основание утверждать, что армянам дана установка удержать Нагорный Карабах в оккупации, поэтому для представителей правящих кругов Армении и политических лидеров этой страны международные документы не представляют никакой значимости. Если им будет дан приказ освободить азербайджанские земли, они незамедлительно исполнят его.

Так, первая резолюция Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту – резолюция №822 была принята 30 апреля 1993 года. “Совет безопасности требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана”, - отмечается в этой резолюции. Вторая резолюция по Нагорному Карабаху – резолюция №853 была принята Совбезом ООН 29 июля 1993 года. В этом документе совершенно однозначно подчеркивается принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану. “Совет безопасности требует незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана”. Третья резолюция Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту – резолюция №874 была принята 14 октября 1993 года. В ней, как в двух предыдущих резолюциях, содержится требование – освободить оккупированные земли Азербайджана.Вышеприведенные факты обличают ложь армянского президента и возглавляемой им страны-оккупанта. С трибуны ПАСЕ он открыто угрожает территориальной целостности Азербайджана: “Возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана невозможно”.

Как известно, основным постулатом Совета Европы является создание сильной Европы, однако выступление Сержа Саргсяна ставит под большой вопрос формирование такой Европы, поскольку в Совете недопустимо выступление в поддержку сепаратизма в нынешней Европе. Но только не для Сержа Саргсяна, который, заручившись поддержкой своих покровителей, делает подобные лживые заявления. Отметим, что Саргсян прибыл на сессию ПАСЕ после встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этой встречи Э.Макрон заявил, что Франция, Россия и США готовы оказать содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта: “Франция остается верной непредвзятой посреднической миссии в конфликте сторон. Мы, наряду с нашими российскими и американскими партнерами, готовы к любой инициативе, способной содействовать решению конфликта. Я знаю, что пропагандировать мир очень трудно, но я хочу, чтобы встречи давали конкретные результаты”. Однако выступление Сержа Саргсяна в ПАСЕ дает основание предположить об ином ходе дискуссий, отличающийся от мечтаний Макрона. Припоминаются слова Саргсяна, сказанные на встрече с представителями армянской диаспоры в Швейцарии, по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 октября прошлого года: “Конфликт может быть решен, только после присвоения Нагорному Карабаху статуса вне состава Азербайджана...” После встречи Сержа Саргсяна с Эммануэлем Макроном он выступил с вышеприведенным лживым заявлением.

Если честно, мы не хотели бы завершить нашу статью на такой ноте. Однако высказывания Сержа Саргсяна создали необходимость довести до сведения читателей мысли известных представителей этноса, к которому он принадлежит. Известный немецкий путешественник Альфред Кёрте в своей книге “Пейзажи Анадолу”, пишет: “Ведя дела с турками, достаточно словесной договоренности, нет нужды заключать договор… Если вы хотите иметь дело с греками, то обязательно заключайте договор... Если у вас есть намерение вести дела с армянами, то документы здесь не имеют никакого значения, вас все равно обманут. Встреча с армянином опасна, даже во сне увидеть его, это уже не к добру …”

Известный иранский поэт Саади Ширази так описывал армян: “Армянин – змея на земле, враг человечества”.

Знаменитый российский поэт, юморист и сатирик Алексей Михайлович Жемчужников так характеризовал армян: “Кричать – болезнь этого народа. Они могут вовлечь и другие народы кричать в угоду им, распространяя лживые сведения”.

Приводя эти примеры, мы не преследовали цели принизить какую-то этническую группу. На это нас вынудили подобные высказывания отношение Сержа Саргсяна к международным документам, его агрессия и ложь. Поведение Сержа Саргсяна говорит о том, что армяне с тех пор ничуть не изменились.