​В Азербайджане курс доллара может быть снижен до 1,44 манатов - МНЕНИЕ

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В течение года в Азербайджане прогнозируется укрепление позиций национальной валюты по отношению к доллару США.

Как передает Report, манат находится в более слабой позиции по сравнению с национальными валютами стран-основных торговых партнеров Азербайджана.

Отметим, что в России курс снизился с максимального уровня 2016 года в 86 RUB/USD на 25,6% - до 64 RUB/USD. В Турции курс доллара упал с максимальной отметки (3,07 TRY/USD) на 9%. В Азербайджане курс доллара снизился с максимального уровня (1,6456 AZN/USD) на 8,4% - до 1,5072 AZN/USD. Это снизило реальный эффективный курс маната, что сопровождается понижением покупательской способности. Так, стоимость товаров, импортируемых из стран-торговых партнеров, выросла в долларовом эквиваленте вследствие укрепления национальных валют этих стран, а относительно слабые позиции маната по отношению к доллару приводят к высокой стоимости импортируемых товаров в манатном эквиваленте. Это способствует понижению покупательской способности населения.

Аналитическая группа Report считает, что укрепление маната по отношению к доллару на 5%, то есть снижение курса до 1,44 AZN/USD в условиях текущей глобальной экономической конъюнктуры, ускорит оживление экономики, увеличит объем таможенных и налоговых поступлений. Ожидается, что Центробанк предпримет более гибкие шаги в этом направлении.