События в Зимбабве - мир провожает еще одного диктатора - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Суть происходящих в Зимбабве процессов – в стране, которой руководит один из диктаторов-долгожителей современного мира Роберт Габриэль Мугабе, до сих пор не полностью ясна международному сообществу. Ясно лишь то, что в стране произошло какое-то серьезное изменение.

Так, после захвата на днях государственного телеканала Зимбабве ZVS двое офицеров в военной форме опровергли информацию о захвате власти в стране военнослужащими: "Роберт Мугабе и его семья в надежном и безопасном месте. Их безопасность обеспечена".

Отметив о возникновении в стране иной ситуации, военнослужащие заявили, что взяли на себя полномочия президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Начальник штаба ВС Зимбабве, генерал-майор С. Б. Мойо подчеркнул: "Наша цель – очистить преступников вокруг президента. Совершенные ими преступления привели к кризису в экономической и социальной сферах страны. Мы хотим, чтобы они предстали перед судом. Любая провокация не останется безнаказанной".

Распространились сообщения о захвате военнослужащими парламента Зимбабве и задержании министра финансов. Также отмечается, что Мугабе находится под домашним арестом.

Правда, в закрытых обществах и странах из-за информационного дефицита также распространяются различные слухи.

Роберт Мугабе является одним из долгое время находящихся у власти диктаторов-долгожителей. Кстати, 26 ноября прошлого года скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро. Как Мугабе, так и Кастро были пропагандистами и продолжателями социально-идеологической линии бывшего СССР.

Поэтому ныне сложившаяся в Зимбабве неопределенная ситуация становится причиной выдвижения предположений различного содержания. А это дает почву для распространения слухов. В целом, в связи с неопределенной ситуацией и таинственными событиями в Зимбабве можно выдвинуть наиболее оптимальные три версии. Во-первых, военнослужащие захватили власть. Во-вторых, страну контролирует супруга президента Грейс Мугабе. В-третьих, Роберт Мугабе скончался. Естественно, для выдвижения всех трех версий есть достаточно аргументов.

Поэтому в первую очередь следует начать с вопроса, связанного с военнослужащими. В Африке при возникновении трудностей с управлением страной главами государств, действиях, противоречащих интересам военнослужащих, национальным интересам и других интригах, армия захватывает власть. В этих государствах режимы держатся на плечах военнослужащих. С этой точки зрения, захват ими власти может считаться нормальным. Другими словами, чтобы избежать противостояния в стране, военнослужащие могут пойти на этот шаг из-за трудностей, возникших в управлении Робертом Мугабе государством или же по той причине, что он физически не может руководить страной.

Контроль за властью взяла на себя жена Роберта Мугабе Грейс Мугабе, которая младше супруга на 41 год. Поэтому офицеры не могут в полном смысле заявить о военном перевороте. Первая леди страны родилась 23 июля 1965 года в городе Бенони Южно-Африканской Республики. Ее родители жили в ЮАР в статусе гастарбайтеров. В 1970 году вместе с матерью Грейс Маруфу вернулась в Зимбабве. Она окончила католическую школу в Маникаланде. Первым мужем госпожи Мугабе был пилот Военно-воздушных сил Зимбабве. Она считается второй супругой Роберта Мугабе, является членом Зимбабвийского африканского национального союза - Патриотический фронт (ZANU-PF). В конце 1980-х гг. Грейс стала работать сначала машинисткой в президентской администрации, затем секретаршей президента Роберта Мугабе. После смерти в 1992 году супруги Роберта Мугабе Салли Франсески Хейфрон, они женились. У них родились дочь Бона и сын Роберт Младший. В 2014 году Грейс Мугабе избрана председателем Женской лиги и членом политбюро ZANU-PF. С 2002 года внесена в санкционные списки США и ЕЭС (в организации насчитывается 12 членов).

В последнее время распространились новости, что Роберт Мугабе не может управлять властью, и страной руководит его супруга. Из-за невозможности президентом Зимбабве контролировать ситуацию потенциальные конкуренты устраняются под руководством Грейс Мугабе. Поэтому можно предположить, что первая леди страны захватила власть в свои руки.

Наконец, третья версия – Роберт Мугабе скончался. Он родился 21 февраля 1924 года. 93-летний Мугабе с 1980 года является главой Зимбабве и с того года беспрерывно управлял страной. Он отнял земли у белокожих и раздал своим друзьям по оружию. Мугабе получил начальное образование в католической школе, высшее образование же продолжил в университете, предусмотренном в Южно-Африканской Республике для темнокожих. После завершения вуза он некоторое время работал учителем в Республике Гана. После вернулся на родину и примкнул к борьбе против расовой дискриминации, начал политическую деятельность. Он стал членом созданного Джошуа Нкомо Народного Союза Зимбабве. Однако в 1963 году из-за испорченных отношений с Джошуа ушел и создал новую партию. По этой причине через короткий промежуток времени был арестован и 11 лет отбывал наказание. В эти годы он перенес много трудностей, испытывал мучения, даже не был отпущен на похороны умершего от болезни трехлетнего сына. Находясь в тюрьме, Мугабе сдал экзамен и был принят в Лондонский университет. В целом, до истечения срока заключения он получил еще 4 диплома: два по праву, по экономике и по управлению, один из дипломов - магистерский.

Партизанский отряд, в который он входил, убивал без разбора любого встреченного белого человека, будь то солдат или мирный житель. Особенно они убивали фермеров, присваивали их хозяйства, а работников привлекали в свои ряды. Роберт Мугабе обещал этим людям земли после обретения свободы. Недовольных им в скором времени нашли с перерезанными горлами. Тюремная жизнь ожесточила его сердце. Так, очень быстро имя образованного, агрессивного, воинственного Мугабе выходит за пределы страны: в США и Британии все говорят о нем. В Южной Родезии (так называли Зимбабве белокожие люди) власть белых не выдержала и после кровопролитного сражения пошла на мировую и передала страну темнокожим.

В кандидаты на власть звучало два имени: Роберт Мугабе и Джошуа Нкомо. Однако Мугабе на выборах опередил соперника.

В первом выступлении на радио после избрания президентом 27 декабря 1987 года он так обратился к белокожим людям: "Раньше мы были врагами, сегодня должны объединиться и стать друзьями. Белые нас притесняли, но мы не будем мстить за это. Я приглашаю вас объединиться и пойти на уступки во имя будущего".

В прошлом году Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт подтвердил, что 93-летний глава государства будет баллотироваться в президенты в 2018 году.

Оппозиция страны отстаивает мысль, что Мугабе и его партия являются самой большой преградой развития страны, особенно в экономической сфере. В переживающей экономический кризис стране вместо местной денежной единицы началось использование доллара, евро и фунта стерлинга.

В августе 2016 года в столице Хараре прошли массовые акции против Мугабе.

Президент Зимбабве принял участие в открытии памятника в его честь в городе Хараре. Четырехметровый памятник был изготовлен местным скульптором Домиником Бехуроем. Памятник мужчины в очках и с усами олицетворяет главу государства. Он назвал этот памятник "замечательным произведением искусства".

Из происходящего можно сделать вывод, что в любом случае в дальнейшем Роберт Габриэль Мугабе не сможет руководить Зимбабве, либо это руководство будет носить в основном формальный характер.

Не исключается более ранее проведение президентских выборов, ожидаемых в 2018 году. Происходящее можно считать и подготовкой к президентским выборам. Так, мир провожает еще одного диктатора.

Зимбабвийские военнослужащие же не позволили 93-летнему Роберту Мугабе скончаться, мирно посапывая в президентском кресле.