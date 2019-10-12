Российский эксперт: Ереван нужно всем вместе ставить на место - КОММЕНТАРИЙ

"Выступление президента Ильхама Алиева в Ашхабаде, несомненно, продолжает четкую линию позиции азербайджанского руководства в отношении действий властей Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, которая была озвучена в Сочи".

Об этом Report заявил российский эксперт Евгений Михайлов, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета глав стран СНГ в Ашхабаде.

По словам эксперта, не приходится сомневаться в позиции руководителя Азербайджана выразившего, пожалуй, общее мнение лидеров стран СНГ в плане героизации фашизма в Армении. "Конечно Москва выразила свое недовольство героизацией Гарегина Нжде, но, по мнению аналитиков, эта реакция была не столь сильной, для того чтобы остановить подобные попытки в Ереване. На мой взгляд, Кремль осторожничает в попытке сохранить Ереван в зоне своих стратегических интересов", - отметил Е. Михайлов.

Он напомнил, что среди подписанных в Ашхабаде документов было также обращение глав государств к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, призванное продемонстрировать единство оценок стран СНГ в вопросе недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма. Однако, если к обращению присоединяется Армения, то получается диссонанс: "Его (обращение- ред.) должна подписать страна, которая этот фашизм и пропагандирует под разными предлогами. Дескать, это наш герой Нжде и вы его не трогайте. Человек, который по известным фактам участвовал в уничтожении крымских евреев, цыган, русских, увековечен в центре столицы страны, чьи сыны достойно сражались на полях великой отечественной. Думаю, что Ереван нужно всем вместе ставить на место".