​Report: Падение евро и фунта стерлингов продолжится

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Результаты голосования за выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) негативно повлияли на валюту обоих регионов. Евро и фунт стерлингов на глобальном рынке резко подешевели.

Аналитическая группа Report считает, что процесс обесценивания обеих валют продолжится. Отстранение Британии от помощи ЕС для различных социальных программ, замедление притока в страну дешевой рабочей силы из ЕС, изменение торговых квот и другие экономические факторы приведут к дальнейшему падению фунта стерлингов.

Брексит создаст более серьезные проблемы для Еврозоны. Причины обесценивания евро связаны с возможностью выхода из ЕС других членов, что может разрушить Евросоюз. Напомним, что на этой неделе в Италии звучали призывы к проведению референдума об отказе от единой европейской валюты.

После вчерашнего референдума курс фунта к доллару упал на 12% и достиг 1,3231 USD/GBP, однако затем отмечался рост до 1,36 USD/GBP. Курс евро вначале снизился на 4,5%, составив 1,0913 USD/EUR, потом вырос до 1,1030 USD/EUR. Аналитическая группа Report прогнозирует падение фунта стерлингов до 1,20-1,25 USD/GBP, а курс евро в короткие сроки достигнет 1,05 USD/EUR.

Напомним, что, принимая во внимание результаты Брексита, а также с учетом положительных тенденций в экономике страны Федеральная резервная система США (ФРС) уже в июле может повысить ключевую ставку. Это еще больше укрепит позиции доллара на глобальном валютном рынке.