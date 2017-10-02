Report: Падение цен на золото ускорится

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В случае если унция золота на мировом рынке подешевеет до 1 260 долларов и ниже, дальнейшее падение цен на золото ускорится.

Аналитическая группа Report полагает, что цены на драгоценный металл могут на определенный период установиться на этой отметке, что приведет к дальнейшему удешевлению золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Аналитики агентства считают, что основной причиной падения цен на золото является ожидаемое повышение учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в декабре. Так, золото - это не приносящий доход актив, используемый для защиты от рисков. С ростом ставки возрастет интерес участников финансового рынка к рынку государственных ценных бумагах. В то же время, сокращение центробанками развитых стран своих балансов приведет к снижению ликвидности на глобальном финансовом рынке, а это станет причиной ослабления интереса к золоту как альтернативному финансовому инструменту. Кроме того, наблюдается сокращение золотых резервов центробанков ряда стран, где возникли проблемы с платежным балансом.

Аналитическая группа прогнозирует, что повышение ставок и ускорение процесса сокращения балансов увеличит объемы продажи золота. Цены на золото до конца этого года попытаются удержаться на отметке 1 200 долларов/унция, однако с начала 2018 года их падение продолжится и до 2020-го цены установятся в пределах 800 долларов/унция. Отметим, что во многих странах под влиянием финансового кризиса ожидается снижение спроса населения на золото.