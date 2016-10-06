Report: Манат может подорожать

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Официальный курс доллара в Азербайджане может снизиться до 1,55 AZN/USD.

Аналитическая группа Report считает, что манат укрепится на фоне превышения нефтяных цен уровня в 50 долларов за баррель. При сохранении текущих цен на нефть манат подорожает на 3-5%.

Отметим, что нефть марок Brent и Azeri Light торгуется примерно за 52 доллара/баррель. На саммите ОПЕК в Вене 30 ноября ожидается сокращение нефтедобычи, что усиливает вероятность роста нефтяных цен к концу года до 50 долларов за баррель.

Аналитики агентства прогнозируют, что по итогам 2016 года официальный курс доллара в Азербайджане упадет ниже отметки в 1,56 AZN/USD, наблюдаемой в начале года: "Предположительно, в этом году курс сохранится примерно на уровне 1,50 AZN/USD".