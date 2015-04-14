Президентские выборы в США - прогнозы показывают, что перевес за баллотирующейся женщиной - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В 2016 году в США пройдут президентские выборы. Наряду с политическими партиями, к данной политической кампании готовятся и некоторые структуры. С учетом некоторой специфики, можно увидеть, что ряд букмейкерских организаций приступили к подготовке, и даже дают некоторые прогнозы. Как сообщает Report, в прогнозах относительно вопроса о том, кто станет президентом США, превосходство за кандидатом от партии Демократов Хиллари Клинтон.

Х.Клинтон вдвое опережает кандидата от партии Республиканцев, второго сына бывшего президента США Джорджа Буша старшего - Джеба Буша. Букмейкеры предоставили Х.Клинтон коэффициент 2,25, а Джебу Бушу - 4,50. То есть, на каждые вложенные для победы госпожи Клинтон 100 долларов, есть шанс заработать 225 долларов, а на каждые вложенные для победы Джеба Буша 100 долларов, есть шанс заработать 450 долларов.

В ставках есть также имена Элизабет Йоррен, Джо Байдена, Эндрю Куомо от партии Демократов, а также Скотта Уолкера, Крис Кристи, Марко Рубио, Ранд Рола, Майка Хакейби, Тэда Круза, Поля Рая от партии Республиканцев.

В предложенном во время ставок вопросе о том, какая из партий наберет наибольшее количество голосов, коэффициент демократов также вдвое превосходит коэффициент республиканцев. Участники предоставили демократам коэффициент 1,67, а республиканцам - 2,15. Независимый кандидат отстает от них с коэффициентом в 101,00.

Хиллари Клинтон также опережает всех в вопросе о том, кто победит на предварительных выборах в пределах партии.

Участники ставки предоставили ей коэффициент в 1,30, а демократам, имена которых не называются - 3,40.

У республиканцев коэффициент на данный вопрос следующий - Джеб Буш - 2,75, Марко Рубио - 6.00, Скотт Уолкер - 6,00, Ранд Рол - 7,00, Крис Кристи - 9,00, Тэд Круз - 12,00, Майк Хакейби - 15,00, Поль Рая - 21,00, Кондализа Райс - 34,00.

Согласно ставке, Хиллари Клинтон может стать очередным президентом США и первым президентом-женщиной. Следует учесть, что в этой стране шоу могут делать даже из политических игр и кампаний.

Отметим, что нынешний президент США Барак Хусейн Обама как мусульманского, так и африканского происхождения.

За пределами страны мало кто верил в то, что он может стать президентом США. Однако он уже второй срок руководит страной. Американцы доказали, что страной может руководить умелый, грамотный, отвечающий интересам США каждый гражданин, вне зависимости от вероисповедания и расы. Избрав Хиллари Клинтон президентом страны, они могут доказать, что Соединенными Штатами может руководить женщина. Американцы любят быть первыми во всех начинаниях.