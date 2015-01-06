Целесообразность и перспективы развития ЕАЭС - АНАЛИТИКА

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 1 января 2015 года в силу вступил договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Идея создания ЕАЭС была выдвинута президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 1994 году. Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году в Астане. Он предусматривает торгово-экономич ескую интеграцию в рамках единой таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера.

Российский эксперт, председатель Экспертного совета ФПНИ "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук считает, что с момента создания ЕАЭС следует показать преимущества данной интеграционной платформы.

Эксперт полагает, что союз поможет России противостоять санкциям, наложенным США и Европой.

"За счёт ЕАЭС необходимо сбить цены на товары и услуги первой необходимости, которые подверглись очередной новогодней "атаке".... Это – лучший повод, лучшая возможность для того, чтобы ЕАЭС стал привлекательным не только для входящих в него народов, но и для демонстрации этих преимуществ всем членам Евросоюза", - заявил эксперт Report.

Эксперт выразил мнение, что ЕАЭС для постсоветских республик является единственно возможным вариантом для выхода из экономического и политического кризиса.

"На фоне очередных экономических, а если быть честнее перед собой, то прямо политических потрясений, накрывших постсоветскую зону, Евразийский экономический союз становится единственным ключом к спасению входящих в него стран", - считает Г.Трофимчук.

Он выразил уверенность, что со временем ЕАЭС докажет целесообразность своего существования - "Убедит – реальная практика. Дешёвые товары и услуги".

По мнению же эксперта Ильгара Велизаде, ЕАЭС изначально имеет определенные проблемные моменты в своем функционировании .

Как заявил Report политолог, введенные против России санкции негативно отразились на взаимодействии России и ее основных торговых партнеров. По его словам, многие опасаются вступления в союз, боясь рисковать своей социально-эконом ической стабильностью.

Следует отметить, что Азербайджан на данный момент не рассматривает вопрос вступления в ЕАЭС, о чем неоднократно заявляли официальные лица республики.

Так, глава МИД АР Эльмар Мамедъяров в своем интервью азербайджанским СМИ заявил, что Азербайджан не получал официального обращения о вступлении в членство в вышеназванной структуре, и пока такой вопрос на повестке дня не стоит. "Территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики и ее границы, признанные на международном уровне, ни в коем случае не могут быть объектом торга", - подчеркнул министр.

Более активными в вопросе вступления в ЕАЭС оказались другие страны СНГ, что вполне объяснимо, учитывая их экономическую зависимость от России. Со 2 января 2015 года Армения официально присоединилась к союзу. Ожидается, что 29 мая этого года в ЕАЭС официально вступит Кыргызстан. Таким образом, в союз на данный момент входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.

Россия, объединяя постсоветские страны в единую экономическую структуру, пытается создать некую экономическую зону в противовес Евросоюзу, а также решить свои экономические проблемы, возникшие после наложения Западом санкций.