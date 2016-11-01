Парламентские выборы в Грузии: несостоявшийся "реванш" экс-президента - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Парламентские выборы, начавшиеся в Грузии 8 октября, завершились 30 октября проведением второго тура.

Во втором туре предполагалось, что оппозиционная партия "Единое национальное движение" улучшит свою позицию и получит еще несколько мест в парламенте. Однако этого не произошло. В последнем туре было объявлено, что правящая партия одержала победу в 48 из 50 одномандатных округов.

Таким образом, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" получила 115 из 150 мест в парламенте. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" получила 29 мест, "Альянс патриотов" - 6 мест.

Еще 8 октября после выборов Госдепартамент США ограничился заявлением "о хорошей организации политической кампании в Грузии".

Это дает основание говорить о правонарушениях на выборах, потому что Госдеп США призвал противостоящие стороны решить существующие проблемы мирным путем.

Таким образом, хотим довести к вашему сведению некоторые запоминающиеся детали на парламентских выборах в Грузии.

В Батуми в избирательном пункте резко ухудшилось состояние проголосовавшего 83-летнего избирателя, он скончался прямо в избирательном пункте.

В городе Карели грузинского региона Шида-Картли пожилой избиратель почувствовал себя плохо в избирательном участке. Была вызвана машина скорой помощи, однако врачи не смогли спасти его.

В районе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, в нескольких избирательных участках, особенно в участке №48 в селе Гызылгаджилы, между избирателями наблюдалось противостояние. После вмешательства спецназовцев ситуация нормализовалась. В результате было задержано много людей. В отношении 6 азербайджанцев была избрана мера пресечения в виде ареста. 29 октября один из них был освобожден, остальные все еще находятся в заключении.

В районе Зугдиди между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и членами избирательной комиссии участка возник конфликт.

В Сигнахи был выявлен факт дачи денег избирателю, пришедшему на голосование.

Была распространена информация об избиении наблюдателей и инициаторов партии "Единое национальное движение" в местах проведения выборов 8, 22 (повторные выборы) и 30 октября (второй тур).

В целом, в ЦИК Грузии поступило более 200 жалоб различного содержания. Однако ни одна из них не была направлена в суд.

Кстати говоря, правительство выделило ЦИК в связи с выборами около 18,8 млн. долларов.

Проведение демократических выборов в Грузии представляет для нас большое значение, так как в данной политической кампании участвовали местные азербайджанцы. Мы хотим, чтобы они были представлены в органах власти Грузии и принимали активное участие в жизни этой страны.

Все политические партии выдвинули кандидатуру азербайджанцев из регионов компактного проживания азербайджанских тюрков. В целом, зарегистрирована кандидатура в депутаты 40 азербайджанцев. Для сравнения отметим, что количество желающих стать депутатами армян - 25. Депутатами избраны четыре азербайджанца, трое из которых - Руслан Гаджиев, Савалан Мирзоев и Махир Дарзиев представляют партию "Грузинская мечта". Что же касается Азера Сулейманова, он стал депутатом от партии "Единое национальное движение". М.Дарзиев и А.Сулейманов избраны в пропорциональном порядке, а остальные двое - мажоритарном. Р.Гаджиев стал депутатом из одномандатного округа в Марнеули, а С.Мирзоев - в Гардабани. Ни один из двух азербайджанцев, баллотировавшихся от "Альянса патриотов", не смог стать депутатом.

Армяне же будут представлены в грузинском парламенте тремя депутатами. Один баллотировавшийся от "Грузинской мечты" армянин стал депутатом в пропорциональном порядке из Ахалкалаки, другой - в мажоритарном порядке от партии "Единое национальное движение", а третий - также получил мандат в пропорциональном порядке.

Существуют некоторые спорные вопросы, связанные с парламентскими выборами в Грузии. Отмечается о победе Самиры Исмаиловой из Болниси. Однако ее победа не была узаконена. Вместо нее депутатом объявили главу местной исполнительной власти Гоги Мишвелиани, который подключился к выборам, подав в отставку.

Как пишут грузинские СМИ, недовольство касательно результатов выборов также выразил Ахмед Имамгулиев, кандидатура которого была выдвинута партией "Единое национальное движение" по Марнеули.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", премьер-министр Георгий Квирикашвили поздравил население страны по случаю успешного завершения выборов.

Скорее всего, он вновь возглавит правительство. Согласно Конституции страны, в течение 7 дней со дня начала исполнения парламентом полномочий правительство уходит в отставку, за это время президент предъявляет на утверждение парламента список нового Кабмина. Первое заседание новоизбранного парламента Грузии состоится до 19 ноября.

Хотелось бы коснуться еще нескольких моментов касательно выборов. Сначала следует отметить, если в парламентских выборах 2012 года правящая партия "Грузинская мечта", "крестным отцом" которого был Бидзина Иванишвили, была представлена в парламенте 85 депутатами, набрав 56,87% голосов, партия "Единое национальное движение", основным лидером которой был бывший президент Михаил Саакашвили, набрав 43,33% голосов, имела в высшем законодательном органе 65 депутатов.

Ни для кого не секрет, что на этот раз борьба шла между бывшими экс-президентом и экс-премьер-министром. Правда, они не принимали открытого участия в данной политической кампании. Однако М.Саакашвили обвинил бывшего премьер-министра Б.Иванишвили в фальсификации парламентских выборов.

Происходящее является не только борьбой двух политических и государственных деятелей Грузии, но и противостоянием поддерживающих их зарубежных сил. В данной борьбе бывший премьер-министр и поддерживающие его силы не позволили "реванш" экс-президента. Поэтому можно предположить, что в случае, если до очередного этапа сторонники М.Саакашвили разойдутся, возникнет необходимость в избрании ими нового лидера. Безусловно, Россия, желающая укрепить свои позиции в регионе, не забыла событий 2008 года. С этой точки зрения, не исключается, что бывший президент еще некоторое время будет возглавлять Одесскую область Украины.

По сравнению с предыдущими годами, на этот раз на выборах наблюдалась активность азербайджанских тюрков.

Таким образом, кажется те, кто придерживается мнения о создании в Грузии демократического общества и проведении свободных и справедливых выборов, поторопились. Подтвердилась также неуместность демонстрации страны постсоветским государствам в качестве модели. Поэтому в очередной раз подтвердилось представление о целесообразности развития общества путем эволюции.