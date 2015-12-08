На пути к независимости: Два события в один день - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Говорят, что сохранить свободу сложнее, чем завоевать ее.

Независимая Азербайджанская Республика является результатом 200-летней борьбы.

Многие из наших соотечественников пожертвовали своей жизнью на пути к независимости.

Нефтяники, потерявшие жизнь во время пожара на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" 4 декабря, являются патриотами.

4 декабря стало в нашей истории еще одним важным днем, ведущим к независимости...

В ночь с 4-го на 5-ое декабря 1988 года участники движения, вставшие на защиту национальной независимости и охраны территорий Азербайджана, при помощи военных машин бывшего СССР были разогнаны с Площади Азадлыг (ранее Площадь Ленина). Большое количество людей получили ранения, многих арестовали.

В то время акция проходила в знак протеста истреблению армянами Топханинского леса на территории оккупированного Карабаха Азербайджана и изгнанию западных азербайджанцев с исконных территорий.

Затем выяснилось, что скрывается армянами под истреблением леса. Указанное движение приступило к борьбе за главную цель.

Азербайджан восстановил свою независимость спустя 71 год. Начавшееся 27 лет назад 4 декабря движение достигло части своей цели. На этом пути были и потери.

Азербайджан и сегодня продолжает деятельность на пути целостности и освобождения своих территорий.

Работники нефтегазовой сферы являются продолжателями этого пути. На первый взгляд кажется, что они работают ради заработка. Однако, в действительности, занимаясь добычей основных природных ресурсов страны - нефти и газа, они играют важную роль в укреплении экономики нашего независимого государства.

Из-за отличительного подхода иногда истинная суть их деятельности забывается. На данном этапе госсозидания создание сильной экономики во многом зависит от этой сферы.

Работники данной области являются опорой нашей экономики и стоят на ее страже также, как и наши солдаты выполняют свой долг на границе.

После обретения нами независимости, это - первый подобный случай на месторождении "Гюнешли".

С учетом этого и других аналогичных фактов, погибшие в "Гюнешли" наши соотечественники также считаются отдавшими жизнь за независимость. Погибших во время пожара можно считать борцами за независимость.

Борьба на пути защиты и укрепления независимости Азербайджана продолжается.