 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На пути к независимости: Два события в один день - КОММЕНТАРИЙ

    Борьба на пути защиты и укрепления независимости Азербайджана продолжается

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Говорят, что сохранить свободу сложнее, чем завоевать ее.

    Независимая Азербайджанская Республика является результатом 200-летней борьбы.

    Многие из наших соотечественников пожертвовали своей жизнью на пути к независимости.

    Нефтяники, потерявшие жизнь во время пожара на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" 4 декабря, являются патриотами.

    4 декабря стало в нашей истории еще одним важным днем, ведущим к независимости...

    В ночь с 4-го на 5-ое декабря 1988 года участники движения, вставшие на защиту национальной независимости и охраны территорий Азербайджана, при помощи военных машин бывшего СССР были разогнаны с Площади Азадлыг (ранее Площадь Ленина). Большое количество людей получили ранения, многих арестовали.

    В то время акция проходила в знак протеста истреблению армянами Топханинского леса на территории оккупированного Карабаха Азербайджана и изгнанию западных азербайджанцев с исконных территорий.

    Затем выяснилось, что скрывается армянами под истреблением леса. Указанное движение приступило к борьбе за главную цель.

    Азербайджан восстановил свою независимость спустя 71 год. Начавшееся 27 лет назад 4 декабря движение достигло части своей цели. На этом пути были и потери.

    Азербайджан и сегодня продолжает деятельность на пути целостности и освобождения своих территорий.

    Работники нефтегазовой сферы являются продолжателями этого пути. На первый взгляд кажется, что они работают ради заработка. Однако, в действительности, занимаясь добычей основных природных ресурсов страны - нефти и газа, они играют важную роль в укреплении экономики нашего независимого государства.

    Из-за отличительного подхода иногда истинная суть их деятельности забывается. На данном этапе госсозидания создание сильной экономики во многом зависит от этой сферы.

    Работники данной области являются опорой нашей экономики и стоят на ее страже также, как и наши солдаты выполняют свой долг на границе.

    После обретения нами независимости, это - первый подобный случай на месторождении "Гюнешли".

    С учетом этого и других аналогичных фактов, погибшие в "Гюнешли" наши соотечественники также считаются отдавшими жизнь за независимость. Погибших во время пожара можно считать борцами за независимость.

    Борьба на пути защиты и укрепления независимости Азербайджана продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi