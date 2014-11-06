Каким является ежемесячный доход председателей оппозиционных партий Азербайджана? – ОПРОС

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Report провел опрос о ежемесячном доходе председателей оппозиционных партий, действующих в Азербайджане.

Как сообщил Report председатель партии "Умид" (Ümid) Игбал Агазаде, его ежемесячный доход связан с деятельностью в Милли Меджлисе: "Мой ежемесячный доход равен 2 тысячам манатов, что связано с моей деятельностью в Парламенте".

Как сообщил Report глава партии Мусават Ариф Гаджилы, у него нет ежемесячного дохода: "У меня нет стабильного ежемесячного дохода, поэтому не могу дать точные сведения по этому поводу".

"У председателя ПНФА Али Керимли не существует ежемесячного дохода". Об этом Report заявил заместитель председателя партии Фуад Гахраманлы. Он отметил, что деятельность всех членов партии Народного фронта Азербайджана и ее руководства основывается на принципах добровольчества.

Председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн сообщил, что не имеет дохода.

Председатель классической партии народного фронта (KXCP) Мирмахмуд Миралиоглу заявил, что сумма его ежемесячного дохода равна нулю. Он также отметил, что не имеет никакого источника дохода.

Председатель партии гражданства и развития (VİP) Али Алиев сообщил Report, что его ежемесячный доход равен зарплате, которую он получает в Азербайджанском медицинском университете. "Я работаю преподавателем, получаю зарплату в 200 манат. Помимо этого мои братья занимаются бизнесом и помогают мне материально", - отметил он.

Председатель Азербайджанской демократической партии (ADP) Сардар Джалалоглу заявил, что не имеет постоянного ежемесячного дохода.

Председатель Азербайджанской либеральной партии (ALP) Авез Темирханов заявил, что не имеет надежного источника дохода. Он отметил, что его ежемесячный доход является минимальным, и он связан с юридической деятельностью: "У меня настолько маленький доход, что даже не хочу его озвучивать".

Председатель партии Большого Спасения (BQP) Фазиль Мустафа также рассказал о своем ежемесячном доходе: "Я являюсь депутатом Милли Меджлиса, поэтому я получаю зарплату в 1800 манатов. Также я занимаюсь творчеством. Я получаю гонорар от продажи книг. Но от партии никакой прибыли я не имею".

Председатель Социально-Демократической партии (ASDP) Араз Ализаде пожелал не рассказывать о своем ежемесячном доходе.