Каким может быть сегодняшнее решение ФРС? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Федеральная резервная система США (ФРС) проведет очередное заседание. Ожидается, что глава ФРС Джанет Йеллен выступит с итоговым решением.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем заседании ФРС может повысить процентные ставки с 0,25% до 0,625%. Для этого сложились благоприятные условия.

Во-первых, обнародованные экономические показатели США в первом квартале 2016 года превысили прогнозируемые показатели. Уровень безработицы снизился до 4,9%, базовый индекс потребительских товаров в годовом исчислении превысил 2%, экономическая активность достигла высшего предела.

Во-вторых, следует напомнить, что по причине отсутствия стабильности на глобальных экономических рынках на предыдущих заседаниях ФРС процентные ставки не были повышены. В настоящее время это препятствие устранено. Так, глобальные фондовые биржи после минимального февральского снижения повысились на 10-15%. На валютном рынке также наблюдается стабильная ситуация. Курс USD/EUR находится в пределах 1,11. Отметим, что наблюдается повышение курса евро по отношению к доллару примерно на 6% после отметки 1,0460, зарегистрированного 9 марта 2015 года. То есть, доллар за последний год упал в цене, что соответствует требованиям ФРС. Так как укрепление доллара замедляет темпы развития экономики США, экспорт снижается. На сырьевом рынке также наблюдается положительная динамика. Стоимость нефти с минимальных цен в январе повысилась на 40%, а золота - около 20%.

В-третьих, в экономике Китая отмечается относительное затишье. Юань за последние дни вырос на 1,5%, Шанхайские фондовые биржи находятся на уровне 2900 пункта.

Текущие экономические условия благоприятны для повышения процентных ставок ФРС . На последующих заседаниях могут измениться один или несколько из вышеуказанных факторов. Если ФРС хочет повысить процентные ставки и вынесет сегодня решение в связи с этим, жесткой реакции финансовых рынков не ожидается. Как говорится, чему быть, того не миновать.