Эксперт: Апрельские события прошлого года обрушили ставку Еревана в вопросе сохранения статус-кво в Карабахе - МНЕНИЕ

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Четырехдневная апрельская война прошлого года расставила новые акценты в ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта не только для обеих сторон, но и для стран-посредников Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя итоги и влияние апрельских боев 2016 года в зоне карабахского конфликта на процесс урегулирования.

"Та ставка, которую сделал Ереван для сохранения статус-кво в конфликте - она попросту обрушилась. Собственно говоря этот неожиданный поворот в апреле расставил неожиданным образом новые акценты в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, расставил акценты не только для обеих сторон, но и для стран-посредников Минской группы ОБСЕ, чтобы те смогли по-иному посмотреть на обстановку в регионе конфликта", - заявил Т. Аббасов.

Эксперт выразил мнение, что апрельские события прошлого года являются не только военным сегментом карабахской проблемы, но и его геополитическим дополнением, который заставляет всех участников процесса ответственнее подойти к состоянию дел. Он добавил, что "четырехдневная война" может заставить армянскую сторону проявить адекватность и уважение к международному праву.

"Поэтому Азербайджан решил действовать собственным образом по своему разумению. На череду бесконечных провокаций он дал масштабный ответ, показав, что располагает всеми необходимыми средствами, тактикой, мобильной стратегией с тем, чтобы навести порядок в одном из ключевых регионов евразийского пространства", - отметил политолог.

Эксперт напомнил, что апрельская война вызвала замешательство в самой Армении, в результате которого президент Серж Саргсян срочно принялся увольнять высших военачальников, которые провалили оборону и не смогли найти адекватный ответ на наступательные действия азербайджанской армии.

"Самое главное - политическая элита в стране раздвоилась: одни принялись заявлять, что надо менять отношение к проблеме и искать компромиссы, наиболее радикальные элементы во главе толпы, так называемой "ереванской улицы", стали требовать реванша, мол, Азербайджан проявляет агрессивность, надо ответить. Политическая элита страны прекрасно понимает, что не готова к этому и поэтому в течение года шли интенсивные подготовки, приобретение оружия", - подчеркнул Т. Аббасов.

Он также указал, что по итогам апрельских событий Армения стала критиковать страны, которые сотрудничают с Азербайджаном и имеют доверительные отношения с ним - Россию за военно-техническую помощь, Беларусь за поддержку, Израиль за продажу высоких технологий оборонного назначения, Казахстан за осуждение агрессивной политики официального Еревана в отношении Баку.

По его словам, Армения решила не отказываться от своей агрессивной политики, готовится к оборонительной войне, понимая, что никаких сил на долговременную кампании у них не хватит, никаких ни экономических, ни материальных, ни военно-технических ресурсов Армения не в состоянии обеспечить.

"Армения вооружилась старой идеологий, что неудивительно, так как нынешняя армянская власть - это партия войны, это политическая группировка, которая развязала бойню в Карабахе ценой больших разрушений, человеческих потерь", - добавил политолог.

Он указал, что нынешняя власть в Еревана - это партия войны, которая поставила целью территориальную экспансию. "Другой альтернативной программы у них нет. Если они пойдут на компромисс с Азербайджаном на возвращение пяти, потом двух районов вокруг Нагорного Карабаха, то они сами себя дезавуируют. В этом случае претензии армянского общества будут очень обоснованными и естественно эта группировка должна будет уйти. Высшей целью этой группировки является желание удержаться у власти любой ценой", - добавил Т. Аббасов.