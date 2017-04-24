Двадцать пятый президент Франции не относится ни к левым, ни к правым - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Во Франции прошел первый тур президентских выборов. С учетом того, что Франция является одной из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия), результаты данной политической кампании представляют для азербайджанского общества немалый интерес.

Победителями первого тура выборов стали создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Бывший банкир и министр экономики Макрон набрал 23,75%, а Марин Ле Пен - 21,53 % голосов.

Участвующие в выборах другие кандидаты - бывший премьер-министр, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон стал третьим с 19,91% голосов, а кандидат левых Жан-Люк Меланшон занял четвертое место с 19,64% голосов. А последнее место занял лидер социалистов Бенуа Амон.

Второй тур выборов состоится 7 мая. В этот день в истории Франции станет известно имя 25-го президента страны.

Отметим, что президентские выборы проходят в истории страны в 11-й раз.

С теоретической точки зрения можно уже сейчас говорить, что 25-м президентом станет Макрон.

Так как его также поддерживают президент страны Франсуа Олланд, премьер-министр Бернар Казнев, министр иностранных дел Жан-Марк Эро, а также соперники бывшего министра экономики на выборах – Франсуа Фийон, Жан-Люк Меланшон и Бенуа Амон. А это дает основание уже сейчас предположить, что во втором туре Макрон наберет свыше 50% голосов.

С 1958 года впервые в истории 5-ой республики во второй тур не смогли пройти ни социалисты, ни правоцентристы.

25-ый с теоретической точки зрения президент Франции Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьен. До назначения 26 августа 2014 года министром экономики он занимал различные государственные посты.

Подав в отставку 30 августа 2016 года, он заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2017 года. В апреле 2016 года Эммануэль Макрон создал политическое движение "Вперед". Выступая перед сторонниками, он заявил: "Я хочу стать президентом всех патриотически настроенных жителей Франции против угрозы националистов".

Макрон также является ярым сторонником Евросоюза и НАТО. Он не поддерживает независимость палестинского государства и является ярым сторонником борьбы с терроризмом.

Его соперница во втором туре Марин Ле Пен же назвала себя "кандидатом народа" и заявила, что ее основная цель заключается в "возрождении Франции".

Она является сторонницей выхода Франции из Евросоюза. Для этого поддерживает проведение референдума в соответствии с "брекситом" ("Brexit") в Британии. Ле Пен выступает сторонницей расширения сотрудничества с Россией. Даже президент России Владимир Путин встретил ее в Кремле в конце марта этого года. "Национальный фронт" достался Марин от ее отца Жана-Мари Ле Пена. Она продолжает проводимую отцом националистическую политическую линию.

С учетом того, что Франция является одной из международных посредников в вопросе освобождения от оккупации территории Нагорного Карабаха, деятельность этой страны в Минской группе ОБСЕ и справедливая позиция интересны для азербайджанского общества. С этой точки зрения, отношение нового президента страны к касающемуся армян вопросу может считаться для Азербайджана индикатором.

Отношение оставшихся на второй тур обоих кандидатов к вопросу о будущем их страны для Азербайджана не так важно. Важнее их отношение к армянам и нагорно-карабахскому вопросу.

Макрон в предвыборной кампании заявил, что нужно действовать в направлении принятия закона о "Криминализации отрицания некоторых преступлений", охватывающего притязания армян по событиям 1915 года.

Ультранационалист Марин Ле Пен заявила в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта: "Нагорный Карабах должен присоединиться к Армении. Появившиеся после распада СССР границы признаны на международном уровне, однако вместо независимости Нагорного Карабаха наиболее приемлемым будет договоренность между Азербайджаном и Арменией о присоединении региона к Армении".

Так, для полного освобождения Евросоюза, в том числе французского общества от националистической демагогии осталось две недели. Здравомыслящие люди еще одной европейской страны сопротивляются против прихода к власти правительства с неофашистским националистическим политическим взглядом.

Отметим, что в проведенных 15 марта в Нидерландах парламентских выборах столкнулись похожие силы. Однако там руководимая действующим премьер-министром Марком Рютте Народная партия за свободу и демократию заняла первое место, завоевав 33 из 150 мест в парламенте, а правая радикальная партия Герта Вилдерса Партия свободы – второе место с 20 местами.

После Brexit (подразумевает выход Британии из Евросоюза - Report) и прихода к власти Дональда Трампа в США Голландия сказала "нет" ложному популизму. Кампания уже завершена. "Вместе мы должны построить стабильное правительство", - заявил Марк Рютте после результатов голосования.

Наряду со всем этим, переход Марин Ле Пен во второй тур, второе место Герта Вилдерса в парламенте Голландии или его оппозиционность может считаться показателем того, что национализм всего в шаге от власти в Европе. В прошлом на Западе для усиления таких чувств использовали фактор бывшего СССР. Сейчас, безусловно, для активизации этих сил используют карту "радикального ислама" на Среднем Востоке, давая неонацистам площадку в Европе. Однако существует одна известная истина. Допуск таких сил к власти может стать катастрофой для самой Европы. Потому что Запад, в том числе Европа, получили хороший урок от прихода в 1933 году к власти в Германии национал-социалистов. Поэтому можно предположить, что и во Франции не допустят, чтобы их представитель стал президентом.