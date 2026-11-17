Xətibzadə: İran son müharibələrdə mövcudluq mübarizəsi aparıb
Region
- 17 noyabr, 2026
- 19:09
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İran 12 və 40 günlük müharibələrdə mövcudluq mübarizəsi ilə üz-üzə idi.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər nazirinin müavini Səid Xətibzadə bildirib.
"İran 12 günlük və 40 günlük müharibələrdə mövcudluq mübarizəsi ilə üz-üzə idi. ABŞ bu müharibələrdə məğlubiyyətlə üzləşib və öz hədəflərinə çata bilməyib", - o deyib.
Xətibzadənin fikrincə, ABŞ və İsrailə qarşı müharibədə qalib tərəf İrandır: "İndi ən vacib məsələ bu qələbənin möhkəmləndirilməsidir".
O həmçinin İranın müdafiə doktrinasında nüvə silahına yer olmadığını xatırladıb.
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