İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Türkiyədə metro xəttinin kabellərində partlayış olub, sərnişinlər təxliyə edilib

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 10:59
    Türkiyədə metro xəttinin kabellərində partlayış olub, sərnişinlər təxliyə edilib

    Türkiyənin İstanbul şəhərində M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Xəttinin İhlamurkuyu stansiyasında kabellərdəki partlayış nəticəsində platformanı tüstü bürüyüb, sərnişinlər təxliyə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.

    Bildirilib ki, partlayışdan sonra stansiyanı tüstü bürüyüb. Qatarların hərəkəti dayandırılıb, sərnişinlər təxliyə edilib.

    Məlumata görə, hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadaları, təcili tibbi yardım heyəti cəlb olunub.

    İnformasiyaya əsasən, İhlamurkuyu stansiyasında yaşanan nasazlıq səbəbindən metro xəttinin bəzi dayanacaqlarında da sıxlıq olub.

    Türkiyə Cümhuriyyəti
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:51
    Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edir
    Digər ölkələr
    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti