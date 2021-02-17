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Türkiyə polisi ATAK helikopterlərini istismara qəbul edib

Türkiyə polisi ATAK helikopterlərini istismara qəbul edib “Baş Polis İdarəmizə ilk ATAK helikopteri təhvil verilib.  Xoş gəldin, ATAK! Dosta güvən, düşmənə b-ATAK!"
Region
17 Fevral , 2021 15:52
Türkiyə polisi ATAK helikopterlərini istismara qəbul edib

“Baş Polis İdarəmizə ilk ATAK helikopteri təhvil verilib. Xoş gəldin, ATAK! Dosta güvən, düşmənə b-ATAK!”

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu tvitter səhifəsində yazıb.

DİN başçısı helikopterə görə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkürünü bildirib: “Baş Polis İdarəsi adından cənab Prezidentə təşəkkürümü bildirirəm”.

Qeyd edək ki, ATAK Türkiyə istehsalı çoxməqsədli zərbə helikopteridir.

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Rus versiyası Турецкая полиция пополнила арсенал вертолетами ATAK

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