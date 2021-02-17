Türkiyə polisi ATAK helikopterlərini istismara qəbul edib

“Baş Polis İdarəmizə ilk ATAK helikopteri təhvil verilib. Xoş gəldin, ATAK! Dosta güvən, düşmənə b-ATAK!”
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu tvitter səhifəsində yazıb.
DİN başçısı helikopterə görə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkürünü bildirib: “Baş Polis İdarəsi adından cənab Prezidentə təşəkkürümü bildirirəm”.
Qeyd edək ki, ATAK Türkiyə istehsalı çoxməqsədli zərbə helikopteridir.
Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı— Süleyman Soylu | Maske Mesafe️ Temizlik (@suleymansoylu)
Hoşgeldin ATAK
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA P-ATAK
Sağolasınız sayın Cumhurbaşkanım...
Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz
pic.twitter.com/wlpdqpaNkI February 17, 2021