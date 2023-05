NATO Baş katibinin müavini Gürcüstana gedib

NATO Baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavyer Kolomina Gürcüstanda səfərdədir.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə tviterdə yazıb.

X.Kolomina Gürcüstan Prezidenti Sаlome Zurabaşvili ilə görüşüb.

Tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, X.Kolomina sabah Azərbaycana gələcək.