İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Mixeil Kavelaşvili: Rəcəb Tayyib Ərdoğanı böyük dost adlandırıram

    Region
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:51
    Mixeil Kavelaşvili: Rəcəb Tayyib Ərdoğanı böyük dost adlandırıram

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla münasibətlərinin çox yaxşı və isti olduğunu bildirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Kavelaşvili bunu Antalyada Anadolu Agentliyinə müsahibəsində deyib.

    "Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ən qədim dostum adlandırıram. Bizim çox yaxşı və isti münasibətlərimiz var. Bu, iki ölkə arasında mövcud olan münasibətlərdən irəli gəlir", - deyə Kavelaşvili bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstan və Türkiyəni müxtəlif istiqamətlərdə uğurlu əməkdaşlıq birləşdirir.

    Kavelaşvili qeyd edib ki, iki ölkə milli maraqların, sabitliyin, sülhün, dəyərlərin və ənənələrin qorunmasını, qarşılıqlı etimad və hörmətə əsaslanan siyasəti vacib hesab edir.

    Gürcüstan Prezidenti beynəlxalq vəziyyət fonunda Ankara ilə tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Mixeil Kavelaşvili Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Cümhuriyyəti Anadolu Agentliyi
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:26
    "İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu başa çatıb
    Daxili siyasət
    18:21
    Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb
    Xarici siyasət
    18:15
    Foto
    Video
    Xəzər mənzərəli irimiqyaslı "Caspi Yards" layihəsi və 44 mərtəbəli "Zəfər Qülləsi" təqdim olunub – FOTO/VİDEO
    Biznes
    18:12
    Cəmalə Məmmədzadə: Məqsəd insanyönümlü şəhərlərin salınmasında gənclərin ideyalarının tətbiqidir
    Daxili siyasət
    18:08
    Prokurorluqda işə qəbul üzrə yazılı imtahanın keçiriləcəyi tarix dəyişdirilib
    Daxili siyasət
    18:01
    Azərbaycana bir sıra məhsulların idxalına gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirilir
    Biznes
    18:01
    Foto
    ADA Universiteti və "Bank of Baku"nun təşkil etdiyi II "Mini-MBA" proqramı yekunlaşıb
    Maliyyə
    17:58
    "İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonunda iştirak üçün 500-dən çox gənc müraciət edib
    Elm və təhsil
    17:56
    Nazirlər Kabineti Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə bağlı qərar verib
    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti