Latviya və Sloveniya Türkiyəni təbrik edib - YENİLƏNİB

“Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edirik”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Sloveniya Xarici İşlər Nazirliyinin tviterində yazılıb.

Nazirlik Türkiyə xalqına ən xoş arzularını çatdırıb.