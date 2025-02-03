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İraqda sığınacaqdan qaçan terrorçular Türkiyə ordusuna təslim olub

İraqda sığınacaqdan qaçan terrorçular Türkiyə ordusuna təslim olub İraqın şimalında iki PKK terroçusu Türkiyə ordusuna təslim olub.
Region
3 Fevral , 2025 16:00
İraqda sığınacaqdan qaçan terrorçular Türkiyə ordusuna təslim olub

PKK-nın sığınacaqdan qaçan iki terrorçusu İraqın şimalında Türkiyə ordusuna təslim olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi rəsmi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.

Terrorçuların Silopidəki Sərhəd Mühafizə Bölməsinə təslim olduqları bildirilir.

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