İraqda sığınacaqdan qaçan terrorçular Türkiyə ordusuna təslim olub

PKK-nın sığınacaqdan qaçan iki terrorçusu İraqın şimalında Türkiyə ordusuna təslim olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi rəsmi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
Terrorçuların Silopidəki Sərhəd Mühafizə Bölməsinə təslim olduqları bildirilir.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!
#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gHjd2CuvLF February 3, 2025