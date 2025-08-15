Haqqımızda

Tehran Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır

Tehran Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır İran Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi ilə bağlı dəyişməz mövqeyini bəyan edir.
Region
15 avqust 2025 10:59
Tehran Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır

İran Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi ilə bağlı dəyişməz mövqeyini bəyan edir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rza Aref Qırğızıstanda Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, İran hesab edir ki, üçüncü qüvvələrin regionun işlərinə müdaxiləsi davamlı təhlükəsizliyə töhfə verməyəcək.

"İran regionda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişini alqışlayır və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi ilə bağlı dəyişməz mövqeyini bəyan edərək, hesab edir ki, başqa ölkələrin regionun işlərinə müdaxiləsi davamlı təhlükəsizliyə töhfə verməyəcək", - o qeyd edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası I вице-президент: Тегеран приветствует парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi