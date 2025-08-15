Tehran Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır

İran Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi ilə bağlı dəyişməz mövqeyini bəyan edir.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rza Aref Qırğızıstanda Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, İran hesab edir ki, üçüncü qüvvələrin regionun işlərinə müdaxiləsi davamlı təhlükəsizliyə töhfə verməyəcək.
"İran regionda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişini alqışlayır və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi ilə bağlı dəyişməz mövqeyini bəyan edərək, hesab edir ki, başqa ölkələrin regionun işlərinə müdaxiləsi davamlı təhlükəsizliyə töhfə verməyəcək", - o qeyd edib.