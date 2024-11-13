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Hakan Fidan Blinkenlə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin mövcud vəziyyətini müzakirə edib

Hakan Fidan Blinkenlə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin mövcud vəziyyətini müzakirə edib Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ dövlət katibi Entoni Blinkenlə telefonla danışıb.
Region
13 Noyabr , 2024 01:24
Hakan Fidan Blinkenlə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin mövcud vəziyyətini müzakirə edib

Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ dövlət katibi Entoni Blinkenlə telefonla danışıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN sözçüsü Öncü Keçeli “X”dəki hesabında bildirib.

O, qeyd edib ki, danışıqlarda Qəzzada baş verən son hadisələr, Livandakı proseslər və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesinin mövcud vəziyyəti müzakirə olunub.

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Rus versiyası Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

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