Ermənistanda Köçəryana qarşı məhkəmə iddiası qaldırılıb

12 avqust 2025 11:26
Ermənistan Baş Prokurorluğu keçmiş prezident Robert Köçəryan və digər sabiq məmurlardan 2008-ci il martın 1-də baş vermiş kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə zərərçəkənlərə və həlak olanların ailələrinə ölkə hökuməti tərəfindən ayrılmış 670 milyon dram (1,7 milyon dollar) məbləğində vəsaitin müsadirə edilməsini tələb edir.

“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat “Datalex” məhkəmə-hüquq informasiya saytında dərc edilib.

İddia Antikorrupsiya Məhkəməsinə göndərilib. Prokurorluq göstərilən məbləğin Köçəryan, keçmiş vitse-spiker Armen Gevorkyan, o dövrdə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi olmuş Seyran Ohanyan və müdafiə nazirinin keçmiş müavini Yuri Xaçaturovdan bərabər paylarda geri alınmasını tələb edir.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Ermənistan parlamenti 2008-ci il martın 1-də etiraz aksiyalarının dağıdılması zamanı həlak olanların qohumlarına və zərərçəkənlərə yardım göstərilməsi haqqında qanun qəbul edib. Həmin il Ədliyyə Nazirliyi bu məqsədlə 720 milyon dram ayırıb.

Rus versiyası В Армении требуют изъять у Кочаряна и ряда лиц $1,7 млн, выделенных семьям жертв беспорядков 2008 года

