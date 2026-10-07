İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Ərdoğan CHP-dən istefa verən bələdiyyə sədrinə AK Partinin nişanını təqdim edib

    Region
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:28
    Ərdoğan CHP-dən istefa verən bələdiyyə sədrinə AK Partinin nişanını təqdim edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cümhuriyyət Xalq Partiyasından (CHP) istefa verən İzmir Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Cemil Tugaya Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) nişanını təqdim edib.

    "Report"un məlumatına görə, nişan partiyanın millət vəkillərinin toplantısında təqdim olunub.

    Ərdoğan çıxışı zamanı ona AK Partidə uğurlar arzulayıb.

    Xatırladaq ki, Cemil Tugay bu ilin yayında CHP-dən istefa etdiyini bildirmişdi.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İzmir Böyükşəhər Bələdiyyəsi Bələdiyyə sədri Türkiyə Cümhuriyyəti
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti