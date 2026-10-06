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    Dövlət Baxçalı: Ərdoğan üçüncü dəfə prezidentliyə namizəd olmalıdır

    Region
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:21
    Dövlət Baxçalı: Ərdoğan üçüncü dəfə prezidentliyə namizəd olmalıdır

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan üçüncü dəfə prezidentliyə namizəd olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri, millət vəkili Dövlət Baxçalı Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ərdoğanın bir dəfə də prezidentliyə namizəd olması üçün Türkiyə parlamentində qərar qəbul edilməlidir:

    "TBMM-in qərarı ilə prezident seçkisinin 2028-ci ildə keçirilməsi məqsədəuyğundur. Ərdoğanın da yenidən prezidentliyə namizəd olması və seçilməsini arzulayırıq".

    Dövlət Baxçalı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM)
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