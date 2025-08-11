Çexiya XİN başçısı Ukraynada səfərdədir

Çexiyanın xarici işlər naziri Yan Lipavski Ukraynaya rəsmi səfərə gedib.
“Report” Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə “X” hesabında yazıb.
"Mən altıncı dəfədir ki, Ukraynaya aydın mesajla gəlirəm – Çex Respublikası ukraynalılara dəstəkdən imtina etməyəcək", - o vurğulayıb.
Qeyd olunub ki, Çexiya üçüncü ölkələrdən Ukrayna üçün artilleriya mərmilərinin alınması təşəbbüsünü irəli sürüb. Bu yaxınlarda hər iki ölkə 155 mm kalibrli artilleriya sursatlarının birgə istehsalı barədə razılığa gəlib.