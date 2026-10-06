Bodrum sahillərində qeyri-qanuni miqrantlar saxlanılıb
Region
- 06 oktyabr, 2026
- 21:50
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Türkiyənin Muğla vilayətində Sahil Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı 34 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb.
"Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Bodrum sahillərində müşahidə aparan Sahil Mühafizənin Mobil Sahil Müşahidə Vasitəsi (DENİZ-481) bir qrup şəxsi qeyri-qanuni miqrantın olduğunu müəyyən edib.
Saxlanılan şəxslər barəsində müvafiq prosedurlar həyata keçirildikdən sonra Miqrasiya İdarəsinə təhvil verilib.
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