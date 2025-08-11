Haqqımızda

Balıkesirdə ard-arda zəlzələ olub - YENİLƏNİB Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırğı rayonunda 4.1 maqnituda gücündə zəlzələ olub.
Region
11 avqust 2025 21:30
Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırğı rayonunda 4,5 maqnitudada ikinci zəlzələ olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, zəlzələnin dərinliyi 8,57 kilometr olub.

Təbii fəlakətin nəticələri barədə məlumat yoxdur.

21:15

Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırğı rayonunda 4,1 maqnitudada zəlzələ olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, zəlzələnin dərinliyi 11,9 kilometr olub.

Təbii fəlakətin nəticələri barədə məlumat yoxdur.

Xatırladaq ki, avqustun 10-da Sındırğıda 6.1 maqnituda gücündə dağıdıcı zəlzələ olmuşdu.

Rus versiyası В турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5

