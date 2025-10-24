İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Almaniya Türkiyənin "Eurofighter" qırıcılarını almasına mane olmayacaq

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 23:10
    Almaniya Türkiyənin Eurofighter qırıcılarını almasına mane olmayacaq

    Almaniya Türkiyəyə "Eurofighter" qırıcı təyyarələrinin satışına mane olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Airbus"ın müdafiə və kosmos üzrə baş icraçı direktoru Mişel Şoellhorn Türkiyənin "Anadolu" xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib.

    O bildirib ki, bu barədə müzakirələr artıq son mərhələyə yaxındır.

    Baş icraçı direktor müzakirələrin nəticə verəcəyinə dair ümidli olduğunu bildirib.

    M. Şoellhorn onu da deyib ki, Avropa müdafiə xərclərini artırmalıdır.

