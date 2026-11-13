ABŞ İranın Sirik adasına zərbə endirib
Region
- 13 noyabr, 2026
- 00:16
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İranın cənubundakı Hörmüzqan əyalətində yerləşən Sirik adası qarşı ABŞ-nin hücumuna məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IRNA agentliyi rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Hadisənin təfərrüatları, o cümlədən mümkün dağıntılar və xəsarət alanlarla bağlı hələlik məlumat verilməyib.
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