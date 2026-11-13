İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    ABŞ İranın Sirik adasına zərbə endirib

    Region
    • 13 noyabr, 2026
    • 00:16
    ABŞ İranın Sirik adasına zərbə endirib

    İranın cənubundakı Hörmüzqan əyalətində yerləşən Sirik adası qarşı ABŞ-nin hücumuna məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IRNA agentliyi rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Hadisənin təfərrüatları, o cümlədən mümkün dağıntılar və xəsarət alanlarla bağlı hələlik məlumat verilməyib.

    İran İslam Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    01:17
    Foto
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    01:15
    Vaşinqtonda atışmanın təfərrüatları məlum olub
    Digər ölkələr
    00:46
    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirməni tezliklə yekunlaşdıracaq
    İnfrastruktur
    00:38
    Foto
    Bakı Media Mərkəzinin "Sükut içində addımlar" filminin təqdimatı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    00:33
    Foto
    COP31: Leyla Əliyeva mühüm müzakirələrdə iştirak edib
    Ekologiya
    00:28
    Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub
    Xarici siyasət
    00:22
    Foto
    Azərbaycanla Aİ arasında enerji müqavilələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi gündəmə gətirilib
    Xarici siyasət
    00:16
    ABŞ İranın Sirik adasına zərbə endirib
    Region
    00:13
    Foto
    Azərbaycan Prezidenti Dublində rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti