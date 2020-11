XİN başçısı: "Evlərimizə qayıdacaq, dağılan yurdumuzun hər qarışını dirçəldəcəyik"

“27 il sonra Kəlbəcərə qovuşduq! Evlərimizə qayıdacaq, dağılan yurdumuzun hər qarışını dirçəldəcəyik! Xoş gəldin, Kəlbəcər, artıq azadsan!”

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov tvitterdə yazıb.