Məmmədbəyli kənd sakini: Zəngilanda bizim üçün təsəvvür etmədiyimiz qədər əla şərait yaradılıb
Qarabağ
- 20 oktyabr, 2026
- 14:37
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Zəngilana qayıdan sakinlər üçün onların təsəvvür etmədiyi qədər əla şərait yaradılıb.
Bunu "Report"un Zəngilana ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında "Zəngilan günü" tədbirində iştirak edən rayonun Məmmədbəyli kənd sakini Esmira Babayeva deyib.
O, uzun illər davam etmiş məcburi köçkünlük həyatından sonra doğma yurdda yeni həyata başladıqlarını bildirib:
"Məmmədbəyli kənd sakiniyəm. Artıq köçkünlük illəri geridə qaldı, öz yurdumuza dönmüşük. Bizim üçün təsəvvür etmədiyimiz qədər əla şərait yaradılıb, kəndimiz yenidən bərpa edilib. Bu torpaqlarda yenidən sevinclə yaşamağımızdan ötrü canlarından keçmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Zəngilan Şəhəri Günü münasibətilə xalqımızı təbrik edirəm".
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