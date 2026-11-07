İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    DİN: 6 ildir Zəfərin Qüruru ilə yaşayırıq

    Qarabağ
    • 07 noyabr, 2026
    • 18:19
    DİN: 6 ildir Zəfərin Qüruru ilə yaşayırıq

    Daxili İşlər Nazirliyi Zəfər Günü ilə bağlı təbrik paylaşıb.

    "Report"un verdiyi xəbərə əsasən, təbrikdə deyilir:

    "6 il əvvəl işğaldan azad olunmuş torpaqlarda tarixin ən şərəfli səhifəsi yazıldı. 44 günlük Zəfər yürüşündə bir liderin qətiyyəti, bir xalqın arzusu və bir ordunun gücü birləşərək 8 Noyabrda Şuşa zirvəsinə yüksəldi.

    Bu gün azad Qarabağda canlanan həyat var, Böyük Qayıdış var, sülh və əmin-amanlıq dolu gələcək var.

    Polis və Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının hərbi qulluqçuları işğaldan azad olunmuş torpaqlarda asayişi və ictimai təhlükəsizliyi göz bəbəyi kimi qorumaq üçün fasiləsiz xidmət aparırlar.

    Bu əlamətdar gündə xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edir, Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizi dərin ehtiramla anırıq.

    Zəfər Günün mübarək, Azərbaycan!"

    DİN: 6 ildir Zəfərin Qüruru ilə yaşayırıq

    8 Noyabr - Zəfər Günü Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
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