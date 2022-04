Çexiyalı alim və tələbələr Ağdamda olublar

Çexiya Təbiət Elmləri Universitetinin dosenti Dr.Petr Kokaisl və Təbiət Elmləri Universiteti ilə Karlov Universitetinin bir qrup tələbəsi Ağdama səfər edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov tviter hesabında yazıb.

Qonaqlar İmarət, Şahbulaq qalası, Cümə məscidi və digər dağıdılmış abidələrlə tanış olub.