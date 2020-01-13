Azərbaycanlı jurnalistin məqaləsi Türkiyənin tanınmış jurnalında dərc olunub

Azərbaycanlı jurnalist, Parlament Jurnalistlər Birliyinin sədri Elşad Eyvazlının Türkiyənin tanınmış jurnalı hesab edilən GLOBAL MEDİA-da yazısı dərc olunub.

“Report” xəbər verir ki, “Küresel Gazeteciler Konseyi” jurnalında dərc olunan yazıda medianın qloballaşmasından və baş verən hadisələrin mətbuata təsirindən bəhs olunur.

Jurnalda Türkiyənin bir çox məşhur jurnalistlərinin də yazısı yer alıb. Onların içərisində “Küresel Gazeteciler Konseyi”nin rəhbəri Mehmet Ali Dim, “Hürriyyet” qəzetinin yazarı Aynur Tattersal, “Sabah” qəzetinin xəbər müdiri Osman Altınişık, münaqişə ocaqlarındakı fəaliyyəti ilə tanınan jurnalist İrfan Sapmaz, “Haberturk”ün əməkdaşı Bülent Aydemir, Mehmet Çetinkaya, “Doğan” agentliyinin rəhbəri Salih Zeki Sarıdanişmetin adını çəkmək mümkündür.

E.Eyvazlının yazısı iki dildə - türk və ingilis dillərində yayımlanıb.

Həmin yazını təqdim edirik:

DEĞİŞEN DÜNYA, ÖLEN HUMANİTY VE KÜRESELLEŞEN MEDYA

Dünya hızla değişmektedir. Bazen bu değişim, bilgi çokluğu insan beynini duraklatır, olayları tam algılayamaz duruma sokar.

İnsanlar her gün yeni bir şeyin peşinden koşar, bir gün önce yediği yemeği, giydiği giysiyi daha sonra istemez.

İnternet hayatı öylesine bireyselleştirdi ki, insan ilişkilerinde duyarsızlık egemendir. Şimdi öz kardeşler yabancılaşmış, humanity çaresiz kalmış.

GLOBAL JOURNALİSM COUNCİL’E Götüren Yol

Her şey değişir.

Elşad Eyvazlı

Daha düne kadar patates yetişen topraklarda, bugün muz yetişmekte.

Daha tavuk değil, teknoloji yumurtluyor. Bu listeyi sonsuza kadar uzatabiliriz...

Bazen dünyanın tadı kaçmış, rengi değişmiş, havası zehirlenmiş gibimize gelir. Atalarımızın anlattığı dünya değil içinde yaşadığımız dünya…

Evet, dostum, bu değişim bir tek günlük yaşantıda değil, tüm alanlarda kendisinden söz ettirmekte…

Henüz öğrencisine bilgi vermeden öğretmene para gerekir. Önceleri hiç böyle değildi ama.

Daha hastayı iyileştirmeden doktor para ister oldu. Önceleri hiç böyle değildi ama.

Para tüm değerlerden değerli, tüm güçlerden güçlü oluverdi. Her şeyi parasına satmak, her şeyi parasıyla almak günümüzün gerçeği.

İşte böyle…

Değişen dünyada gazetecilik nasıl değişmesin ki?!

Değişir, o da değişir…

Klasik anlamda ana amacı insanlara gerçeği iletmek olan medya kurumları istemese bile bir işletmeye dönüşmekte. Nitekim gazeteci de insandır; iyi yaşamak, para sahibi olmak onun da hakkı.

Fakat yeni medya kaynakları çoğu zaman gazetecileri iyi geçinmek fırsatından yoksun bırakmakta.

Bürokrat kendi Twitter, Facebook hesabında açıklama yaparsa, herhangi devlet veya özel kurum bilgisini kendi sosyal medya hesabından yayınlarsa, insanlar önce kaynak olarak bu bilgileri internet sitelerinden alırsa, gazeteciye pek gerek kalmaz.

Yıllar önce yaşlandıkça gençleşen gazeteciliğimiz şimdi sağır, kör, dilsiz, yürüyemeyen vücuda dönüşmekte.

Dünyanın süper güç ülkelerinde de, onların etkisinde kalan bölgelerde de, medya kutuplaşmış, etkisi altına alınmış, belirli çıkarlar için kullanılmakta.

1990’lardan başlayarak kimyevi silah arama adıyla ABD koskoca Irak’ı yerle bir etti. ABD’nin hangi medya kurumu konuyla ilgili doğru haber yazdı?!

1992 yılında Ruslar Ermenilerle beraber Azerbaycan’ın Hocalı bölgesinde taşıdıkları ulusal kimlik yüzünden Azerbaycan Türklerine soykırım yaptılar. Rusya veya Ermenistan’a ait hangi medya kurumu buna karşı çıktı?!

Gözümüzün önünde Suriye yağmalanmakta. Yağmacıların medya kuruluşları bundan hiç söz etti mi?

Bütün dünya Türkiye’ye karşı PKK, HDP, PDP gibi terör teşkilatlarını devreye sokmuş. Amerika, Avrupa, Rusya medya kurumlarından karşı çıkan oldu mu peki?

Asla! Nedeni zaten belli.

İşte, böyle bir zamanda doğdu GLOBAL JOURNALİSM COUNCİL ...

Gazeteciliği sahiplenmek, Türk toplumuna, tüm uygarlığa destek olmak, dünyaya doğruyu ulaştırmak için doğdu GLOBAL JOURNALİSM COUNCİL ...

Bugün Türk Dünyasının toparlanması için siyasal, kültürel, ekonomi kurumları çalışmalar yapmaktalar.

Fakat onların çalışma gerekliliğini, niteliğini tüm Türk toplumuna iletecek medya kurumu bugüne kadar hiç olmadı veya devamlı çalışmadı.

Bu yüzden de…

GLOBAL JOURNALİSM COUNCİL uluslararası gazetecilik kurumu olarak bu görevi üstlenme amacını taşıyacak güçtedir. Gerçek olan şu ki Türkiye dışında diğer Türk ülkelerinde dünya düzeyinde söz söyleyecek medya kurumu yok.

Hem Türk ülkelerinde değişik medya kurumlarının gelişmesine destek vermek, onların çağdaş dünyaya uyum sağlaması, hem de bu medya kurumlarının tüm dünyadaki Türk toplumlarının birliğine yardım için kesinleştirilmiş belirli ana fikirden yola çıktık.

Bu amaçla ilk toplantımızı Azerbaycan’da yaptık. Yakın günlerde diğer Türk devletlerinde, bu bağlamda Baltık devletler, Avrupa ülkeleri ve Amerika’da toplanacağız.

Yaşamış olduğumuz zamanın trendleri de değişti. Yeni dönem çağdaş yaklaşımlar gerektirir.

Biz GLOBAL JOURNALİSM COUNCİL olarak önce Türk toplumuna, daha sonra dünya gazeteciliğine, insanlığa katkıda bulunacağımızı umuyoruz. Bu inamla da yollara düştük…