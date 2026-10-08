İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    "Baku TV": Prezidentin səfərinin əsas istiqamətlərindən biri Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsidir

    Media
    • 08 oktyabr, 2026
    • 18:58
    Baku TV: Prezidentin səfərinin əsas istiqamətlərindən biri Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsidir

    Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfərinin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Baku TV"nin Türkmənistana ezam olunmuş əməkdaşı Xatirə Məmmədovanın hazırladığı süjetdə bəhs olunub.

    Azərbaycanın Məşvərət görüşündə tamhüquqlu üzv kimi iştirakı xüsusi qabardılıb.

    Daha ətraflı videoda:

    "Baku TV": Prezidentin səfərinin əsas istiqamətlərindən biri Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsidir

    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Baku TV
    Video
    Baku TV: Expanding cooperation with Central Asia is key focus of President's visit
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