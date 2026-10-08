"Baku TV": Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri yeni məhələyə qədəm qoyub
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- 08 oktyabr, 2026
- 19:13
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Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri yeni məhələyə qədəm qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Baku TV"nin Türkmənistana ezam olunmuş əməkdaşı Xatirə Məmmədovanın hazırladığı süjetdə deyilir.
Süjetdə Prezident İlham Əliyevin Məşvərət görüşündəki çıxışı barədə məlumat verilib.
"Dövlət başçısı Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərin son illərdə dinamik şəkildə inkişaf etdiyini qeyd edib", - müxbir bilirib.
Daha ətraflı süjetdə:
"Baku TV": Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri yeni məhələyə qədəm qoyub
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