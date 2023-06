Azərbaycan XİN AzTV əməkdaşlarının Fransada hücuma məruz qalmasına münasibət bildirib

"Fransada azərbaycanlı jurnalistlərə hücumu qətiyyətlə pisləyirik".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.

"Jurnalistlərə qarşı törədilən bu hücumun qısa müddət ərzində Fransa hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılacağını, cinayətkarların müəyyən edilərək cəzalandırılacağını gözləyirik", - məlumatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, AzTV-nin Fransada çəkiliş aparan əməkdaşlarına hücum olub, xəsarət yetirilib, texnikaları əllərindən alınıb. Dövlət televiziyası bununla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda vurğulanıb ki, AzTV-nin əməkdaşları Fransada çəkiliş apararkən hücuma məruz qalıblar. Nəticədə müxbir və operator yüngül bədən xəsarətləri alıblar, çəkiliş kamerası isə əllərindən alınaraq sındırılıb. Əməkdaşlar kameranı geri tələb edərkən onları silahla hədələyiblər.