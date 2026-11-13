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    Anar: Vaxtilə Dövlət Tərcümə Mərkəzinə ayrılan büdcə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə qaytarılmalıdır

    Mədəniyyət siyasəti
    • 13 noyabr, 2026
    • 15:45
    Anar: Vaxtilə Dövlət Tərcümə Mərkəzinə ayrılan büdcə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə qaytarılmalıdır

    Vaxtilə Dövlət Tərcümə Mərkəzinə ayrılan büdcə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə qaytarılmalıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) sədri, Xalq yazıçısı Anar Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin "Prezident İlham Əliyevin VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumundakı çıxışından irəli gələn prioritetlər: Mədəniyyətlərarası dialoq və Azərbaycanın mədəni diplomatiyası" mövzusunda keçirdiyi ictimai müzakirədə deyib.

    Xalq yazıçısı bu maliyyə yardımının Yazıçılar Birliyi üçün zəruri olduğunu vurğulayıb:

    "Tərcümə Mərkəzi əvvəl Yazıçılar Birliyinin tərkibində yaranmışdı, çox yaxşı fəaliyyət göstərdi. Sonra ayrı bir qurum kimi fəaliyyətə başladı. Olsun. Lakin günün birində bu mərkəz nədənsə bağlandı. Yəqin belə lazım biliblər. Amma məsələ odur ki, mərkəz bizdən ayrılanda büdcəsini də özü ilə apardı, indi bizim o büdcəyə ehtiyacımız var".

    Anar əlavə edib ki, həmin maliyyə vasitəsilə Birlikdə müxtəlifyönlü muzeylər yaradıla bilər.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə 2012-ci il mayın 23-də yaradılan Dövlət Tərcümə Mərkəzi dövlət başçısının 21 noyabr 2024-cü il tarixli Sərəncamı ilə ləğv edilib.

    Milli Məclis Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi Anar Rzayev
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