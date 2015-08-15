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    Amerikalı kartofla mesaj göndərərək ayda 10 min dollar qazanır

    Yoldaşım bunu ən ağlasığmaz ideya adlandırsa, indi mənimlə bir yerdə çalışır

    Bakı. 15 avqust. REPORT.AZ/ Aleks Kreq adlı bir amerikalı oğlan kartofla ayda 10 min dollar qazanır. "Report" "USATODAY" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu gənc texaslı sahibkarların xüsusi mesajlarını kartofun üzərində yazıb göndərməklə ayda 10 min ABŞ dolları qazanır.

    "Yoldaşım bunu "ən ağlasığmaz ideya" adlandırsa da, indi mənimlə bir yerdə çalışır", - A.Kreq deyib.

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