Dünyada ən çox yayılmış herbisidin körpələr üçün təhlükəli olduğu məlum olub

Oreqon dövlət universitetinin amerikalı alimləri aşkar ediblər ki, kənd təsərrüfatının kimyəvi qlifosata məruz qalması körpələrin sağlamlığına zərər verir.

“Report” xəbər verir ki, tədqiqat Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS ) elmi jurnalında dərc olunub.

Qlifosat dünyada kənd təsərrüfatı sənayesində alaq otlarına qarşı mübarizədə ən çox istifadə edilən herbisid hesab olunur. Yeni araşdırmada tədqiqatçılar 1990-cı ildən 2013-cü ilə qədər həmin ərazilərdə 9 milyondan çox doğum qeydi toplayaraq, ABŞ-nin kənd yerlərini kimyəvi maddəyə məruz qalmasını qiymətləndiriblər.

Təhlil göstərib ki, 1990-cı illərin ortalarına qədər hamiləlik yaşı və doğum çəkisi nisbətləri bütün ölkələr üzrə oxşar olaraq qalıb. Bununla belə, 1996-cı ildən sonra genetik dəyişikliklər olmayan bitkilərinin becərildiyi ərazilərdə körpələrin sağlamlığı kəskin şəkildə azalıb.

Nəticələr göstərib ki, qlifosat hamiləliyin orta müddətini bir gün və uşağın doğum çəkisini 23-32 qram azaldıb.