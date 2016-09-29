MDB-nin TOP-200 reytinqində Azərbaycanın 7 bankı yer alıb

Bakı. 29 sentyabr. REPORT.AZ/ MDB ölkələrinin aparıcı 200 kommersiya bankının 2016-cı il üzrə reytinq sıralamasında Azərbaycanın 7 bankı yer alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RİA Rating" tərəfindən hazırlanmış hesabatda bildirilir.
Hesabata görə, "Azərbaycan Beynəlxalq Bank" ASC 20-ci sırada yer alaraq Azərbaycan bankları arasında reytinqdə ən yüksək olub. "Pasha Bank" ASC - 97, "Kapital Bank" ASC - 108, "Xalq Bank" ASC - 128, "Accessbank" QSC - 155, "Unibank" ASC - 171 və "Bank Respublika" ASC 196-cı sırada qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, reytinq sıralamasında ilk 12 yeri Rusiya bankları tutub. İlk 20-likdə Azərbaycandan başqa Qazaxıstan, Belarus və Ukrayna bankları da yer alıb.
Cavid ƏzimovXəbərin müəllifi
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