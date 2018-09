​"Bank of Baku" yeni kredit məhsulunu təqdim edib

Bakı. 22 dekabr. REPORT.AZ/ "Bank of Baku" ASC Azərbaycan sahibkarlığına dəstək məqsədilə "Start UP" biznes kreditləri layihəsinə başlayıb.

"Report"un banka istinadən verdiyi xəbərə görə, bu kredit məhsulundan öz biznes fəaliyyətini qurmaq niyyətində olan Azərbaycan vətəndaşları faydalana bilər. Kreditin maksimal məbləği 15 min ABŞ dolları, müddəti isə 24 aya qədərdir.

"Start UP" biznes krediti almaq üçün müştəri banka müvafiq ərizə ilə müraciət edərək cəmi iki sənəd - şəxsiyyət vəsiqəsi və biznes planı təqdim etməlidir. Biznes plan bank tərəfindən təqdim edilən nümunə əsasında tərtib edilir və biznesin mənfəət/zərərinə dair proqnozu, layihənin təsvirini və müştərinin gəlirlərini əks etdirir.

"Start UP" layihəsi ilə əlaqədar "Bank of Baku"nun İdarə Heyətinin sədr müavini Natiq Nurəliyev qeyd edib ki, start götürən bu layihə əslində Azərbaycan üçün unikal bir bank məhsuludur: "Bu kredit məhsulunun fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, adətən banklar "startup" layihələrini maliyyələşdirməkdən çəkinirlər. "Bank of Baku" isə müştərilərə bu imkanı yaradır. Belə ki, müəyyən gəliri olan, düşünülmüş biznes ideyasına malik olan, lakin onun reallaşması üçün kifayət qədər vəsaiti olmayan şəxslər bu imkandan yararlana bilər. Bu növ layihələrin dəyərini 80%-dək maliyyələşdirməyə hazırıq. Bunun üçün yalnız sadə biznes planın olması kifayətdir. Bu növ biznes planların hazırlanmasında bank əməkdaşları yardımçı ola bilərlər".

Müştərinin ünvanına və fəaliyyəti planlaşdırılan biznes obyektinə baxış keçiriləndən sonra müştəriyə kredit sənədləşdirilir.