Azərbaycandakı bankların öhdəliklər üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

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Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə öhdəlikləri üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların öhdəliklər üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Öhdəlik (min AZN)
|1
|IBAR
|6 771 246,00
|2
|PASHA Bank
|4 277 570,00
|3
|Kapital Bank
|3 344 593,00
|4
|Xalg Bank
|1 725 702,87
|5
|Bank Respublika
|926 331,00
|6
|Accessbank
|822 119,00
|7
|ASB Bank
|730 282,02
|8
|Rabitabank
|682 302,00
|9
|Unibank
|638 642,00
|10
|Premium Bank
|511 557,00
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi