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    Azərbaycandakı bankların öhdəliklər üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

    Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə öhdəlikləri üzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların öhdəliklər üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Öhdəlik (min AZN)
    1 IBAR 6 771 246,00
    2 PASHA Bank 4 277 570,00
    3 Kapital Bank 3 344 593,00
    4 Xalg Bank 1 725 702,87
    5 Bank Respublika 926 331,00
    6 Accessbank 822 119,00
    7 ASB Bank 730 282,02
    8 Rabitabank 682 302,00
    9 Unibank 638 642,00
    10 Premium Bank 511 557,00

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