Azərbaycandakı bankların kredit portfeli üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

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Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə əsasən kredit portfeliüzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların kredit portfeli (xalis kreditlər) üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Kredit portfeli (min AZN)
|1
|Xalg Bank
|1 350 302,85
|2
|PASHA Bank
|1 320 893,00
|3
|Kapital Bank
|1 291 384,00
|4
|Premium
|582 931,00
|5
|Accessbank
|542 488,00
|6
|Unibank
|387 653,00
|7
|Atabank
|385 596,36
|8
|Muganbank
|371 638,00
|9
|Bank Respublika
|332 057,00
|10
|Rabitabank
|317 765,00
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi