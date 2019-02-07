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    Azərbaycandakı bankların kredit portfeli üzrə renkinqi (01.01.2019) - TOP-10

    Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə əsasən kredit portfeliüzrə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə bankların kredit portfeli (xalis kreditlər) üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Kredit portfeli (min AZN)
    1 Xalg Bank 1 350 302,85
    2 PASHA Bank 1 320 893,00
    3 Kapital Bank 1 291 384,00
    4 Premium 582 931,00
    5 Accessbank 542 488,00
    6 Unibank 387 653,00
    7 Atabank 385 596,36
    8 Muganbank 371 638,00
    9 Bank Respublika 332 057,00
    10 Rabitabank 317 765,00

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