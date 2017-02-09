Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (TOP-10)

Bakı. 9 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il yanvarın 1-nə depozit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə kommersiya banklarının depozit portfeli üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
|№
|Banklar
|Depozit portfeli ( min manat)
|1
|IBA
|6 012 172,00
|2
|PASHA Bank
|2 382 090,00
|3
|Kapital Bank
|1 916 456,00
|4
|Xalg Bank
|1 098 899,63
|5
|Bank Respublika
|551 816,00
|6
|ASB Bank
|432 707,80
|7
|Rabitabank
|404 256,00
|8
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|288 029,81
|9
|Bank of Baku
|284 042,00
|10
|Atabank
|269 591,40
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Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
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