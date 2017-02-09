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    Azərbaycandakı bankların depozit portfeli üzrə renkinqi (TOP-10)

    Report bankların depozit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb

    Bakı. 9 fevral. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-cı il yanvarın 1-nə depozit portfelinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb.

    Aşağıdakı cədvəldə kommersiya banklarının depozit portfeli üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:

    Banklar Depozit portfeli ( min manat)
    1 IBA 6 012 172,00
    2 PASHA Bank 2 382 090,00
    3 Kapital Bank 1 916 456,00
    4 Xalg Bank 1 098 899,63
    5 Bank Respublika 551 816,00
    6 ASB Bank 432 707,80
    7 Rabitabank 404 256,00
    8 YapiKredi Bank Azerbaijan   288 029,81
    9 Bank of Baku 284 042,00
    10 Atabank 269 591,40

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